چناب نگر:کمپریسر لگانے کی وجہ سے سوئی گیس نایاب
گیس کا انتہائی کم پریشر ہزاروں گھریلو صارفین کیلئے وبال جان بن گیا
چناب نگر(نامہ نگار)شہر کے اکثر پوش علاقوں کے صارفین کی طرف سے گھروں میں غیر قانونی کمپریسر لگا کر فل پریشر کے ساتھ گیس حاصل کرنے کے باعث مین پائپ لائن اور شہر کے اکثر گلی محلوں کی لنگ لائنوں میں سوئی گیس نایاب ہوگئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کا انتہائی کم پریشر ہزاروں گھریلو صارفین کیلئے وبال جان بن گیا ہے ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی ترجیح ہے تاہم حکومتی پالیسی کے برعکس سوئی گیس کے مقامی حکام مذکورہ علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اور عین اس وقت جب ناشتے ناشتے اور رات کے کھانے کی تیاری کا وقت ہوتا ہے گیس کا پریشر انتہائی کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانا پکانا بھی ممکن نہیں رہتا۔ صارفین کے مطابق سوئی گیس حکام کی طرف سے گلی محلوں میں قائم چھوٹے کارخانوں، کمرشل سیکٹر، ہوٹلوں وغیرہ کو تو فل پریشر کے ساتھ گیس سپلائی کی جارہی ہے لیکن گھریلو صارفین کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔