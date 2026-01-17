صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ میں گرینڈ صفائی و بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز

  • فیصل آباد
گوجرہ میں گرینڈ صفائی و بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز

آپریشن میں تمام ضلعی مشینری اور ہیومن ریسورس بروئے کار لائے جائینگے

گوجرہ (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت تحصیل گوجرہ میں میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا اور ضروری فیصلے کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر نگرانی اجلاس میں شہر بھر میں گرینڈ صفائی و بیوٹیفکیشن آپریشن کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، بلدیاتی اداروں اور ستھرا پنجاب نمائندگان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کے احکامات کی روشنی میں آج بروز ہفتہ 17 جنوری کو تحصیل گوجرہ میں شہر بھر میں گرینڈ صفائی و بیوٹیفکیشن آپریشن شروع کیا گیا۔

آپریشن میں تمام ضلعی مشینری اور ہیومن ریسورس بروئے کار لائی جائے گی، جبکہ پارکس، گرین بیلٹس، قبرستان اور دیگر عوامی مقامات کی صفائی بھی کی جائے گی۔سڑکوں پر پیچ ورک، سٹریٹ لائٹس، لین مارکنگ اور زیبرا کراسنگ کی بحالی کی ہدایات دی گئی ہیں، اور وال آرٹ بیوٹیفکیشن، ڈائریکشن بورڈز کی تنصیب اور شہر کی خوبصورتی کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آوارہ کتوں کے خلاف مہم، وال چاکنگ اور غیر قانونی بینرز و فلیکسیز کے خاتمے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملیر ندی پل مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت

بلدیہ عظمٰی : 5.54 ارب روپے کا سڑکوں کی بحالی پروگرام شروع

ٹریفک پولیس کے ای چالان میں خامیوں کا سلسلہ رک نہ سکا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

ایران کیخلاف امریکی اقدامات، مسلم امہ کیلئے اتحاد کا سنہری موقع

صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن