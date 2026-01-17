صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس کی بڑی کارروائی، غیر قانونی رکشوں کا خاتمہ

  • فیصل آباد
ٹریفک پولیس کی بڑی کارروائی، غیر قانونی رکشوں کا خاتمہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں ٹریفک پولیس نے ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی رکشوں کو ہٹا دیا۔

انچارج ٹریفک وارڈن اشتیاق سرگانہ کی قیادت میں یہ کارروائی پاکستانی گیٹ، سینما چوک اور ٹیلی فون ایکسچینج کے اطراف میں انجام دی گئی۔یہ رکشے سڑکوں پر رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے تھے ، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی اور راہگیروں و مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ کارروائی کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد افراد پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔کارروائی کے بعد مذکورہ مقامات پر ٹریفک کی روانی واضح طور پر بہتر ہو گئی

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل درخواستوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم

میانوالی میں گرین بس اسٹاپس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز

یونیورسٹی آف میانوالی میں تین نئے ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز کی منظوری

شوکت علی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،مریضوں سے ملاقات

اسد عباس مگسی کا عیسیٰ خیل کے مختلف ہسپتالوں کے دورے

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن