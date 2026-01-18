صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی: 2 کلو چرس برآمد ، ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
بلوچنی: 2 کلو چرس برآمد ، ملزم گرفتار

بلوچنی(نمائندہ دنیا )کھرڑیانوالہ پولیس نے بین الاضلاعی منشیات فروش گروہ کے مرکزی کارندے کو گرفتار کر لیا ،2کلو چرس برآمد کر لی گئی۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او کھرڑیانوالہ مہر محمد ریاض اٹھوال نے مخبر کی اطلاع پر ملازمین کے ہمراہ 75رب لوہکے کے قریب چھاپہ مار کر بین الاضلاعی منشیات فروش گروہ کے مرکزی رکن رانا ثاقب اظہار کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے 1640گرام چرس برآمد کر لی۔ذرائع کے مطابق ملزم کم عمری سے ہی سنگین مقدمات میں ملوث رہا ہے اور کئی بار جیل کی سزا کاٹ چکا ہے۔

