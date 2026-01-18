صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن :بھاری مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد ، 3منشیات فروش گرفتار

  • فیصل آباد
ماموں کانجن :بھاری مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد ، 3منشیات فروش گرفتار

ماموں کانجن(نمائندہ دنیا)ماموں کانجن پولیس نے 2کلو سے زائد ہیروئن ، اڑھائی کلو چرس برآمد کرکے 3ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق پولیس کی بھاری نفری نے مخبر کی اطلاع پر چک511گ ب میں نمبرار محمد ریاض کورائی کے ڈیرے پر چھاپہ مار کراسے پکڑ لیا اور اس کے قبضہ سے 2 کلو ایک سو گرام ہیروئن برآمد کر لی جبکہ غوثیہ کالونی کے رہائشی رضوان شاہد سے 1300گرام چرس ،ارسلان سے 1280گرام چرس برآمد کر لی گئی ، ملزموں کو گرفتار کرکے مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

رمضان بازاروں کیلئے انتظامات کا آغاز،قیمتوں کے تعین کی ہدایت

قیام امن، عدل وانصاف کی فراہم کیلئے وکلاء کا کردار اہم، اسماعیل کھاڑک

ایس پی صدر کی تھانہ مخدوم رشید میں کھلی کچہری

میپکو کی بڑی کارروائی، کاٹن فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی

کبیروالا،سکول کے سامنے بجلی کا بوسیدہ کھمبا خطرہ بن گیا

وہاڑی میں وارداتیں معمول،شہری نقدی،سامان سے محروم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل