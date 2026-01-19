صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرحوم تاجر رہنماکے داماد سمیت 5 عزیزواقارب سپردِ خاک

  • فیصل آباد
مرحوم تاجر رہنماکے داماد سمیت 5 عزیزواقارب سپردِ خاک

شیخ عدیل ودیگرکی نمازِ جنازہ میں سیاسی وسماجی شخصیات شریک ،لواحقین سے تعزیت

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فیصل آباد کی معروف دینی و کاروباری شخصیت حافظ ایوب (مرحوم )مندر گلی والے کے داماد شیخ عدیل احسان ، انکی چچی اور تین بیٹیوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا ۔مرحومین کی نماز جنازہ ٹیکنیکل ہائی سکول ڈی گراؤنڈ کی جامع مسجد میں حافظ مسعود عالم نے پڑھائی جس میں سیاسی وسماجی شخصیات ، مرکزی جمعیت اہلحدیث و اہلحدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران و کارکنان ، کاروباری حضرات ، عزیز واقارب سمیت تمام مکاتب فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی ۔

دریں اثنا ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث علامہ عبد الرشید حجازی ، ضلعی ناظم قاری ارشد ، حبیب اللہ عطار ، خالد محمود اعظم آبادی ، مولانا عبد الشکور کاظم ، قاری بشیر عزیزی ، حبیب الرحمٰن بٹ ، مولانا اسماعیل سلفی، حافظ عبد الرحمن عابد ، قاری اکرم عاصم ، شیخ قاسم ، حافظ ولید خالد ، ہارون ہاشم ، حافظ عمر فاروق ارشد ، میاں طیب و دیگر نے شادمان کالونی کے رہائشی خاندان کے المناک حادثے میں پانچ افراد جاں بحق اور دو زخمی ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے کہا اس دلخراش واقعہ سے پورے شہر کی فضا سوگوار ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں برابر کی شریک ہے اورمرحومین کیلئے دعائے مغفرت ، زخمی افراد کی جلد صحت یابی اور لواحقین کیلئے صبر جمیل کیلئے دعا گو ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر