خاتون کو سابقہ رنجش پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
تھانہ گڑھ کے علاقہ میں پروین کے گھردھاوا،ملزموں کیخلاف مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو سابقہ رنجش پر بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔ تھانہ گڑھ کے علاقے میں پروین نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملزموں نے سابقہ رنجش پر اسکے گھر پر دھاوا بول دیا اور اسے قابو کرکے ڈنڈوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کردی