صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسربازمعمرشخص اور شہری سے سے نقدی ہتھیاکر غائب

  • فیصل آباد
نوسربازمعمرشخص اور شہری سے سے نقدی ہتھیاکر غائب

سفیان بینک سے پنشن لیکر نکلاتو ملزموں کے ہتھے چڑ گیا،شہزادبھی لٹ گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بینک سے رقم لے کر نکلنے والے بزرگ شہری کو نوسر بازوں نے اپنا شکار بنا لیا۔تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے میں قائم نجی بینک سے سفیان نامی بزرگ اپنی پنشن لے کر باہر نکلا تو نامعلوم نوسر بازوں نے اسے باتوں میں الجھا لیا اور دھوکہ دہی سے اس سے رقم ہتھیانے کے بعد موقع سے فرار ہوگئے ۔ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے جھنگ روڈ پر شہزاد نامی شہری کو نامعلوم نوسر بازوں نے روک لیا اور باتوں میں الجھاتے ہوئے نقدی ہتھیالی اور دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر