ناقص سلنڈرکی تنصیب، اوورلوڈنگ پر دو ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر ، ٹرک پر اوور لوڈنگ پرمقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے اور اوورلوڈنگ پر دو ڈرائیوروں کوگرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مسافر وین کو روک کر چیک کیا۔ جس میں نصب کیا گیا ناقص گیس سلنڈر جان لیواحادثے کا سبب بن سکتا تھاجسکے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ چک جھمرہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک پر اوور لوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کوقابو کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے حادثات کاسبب بن سکتا تھا۔ دونوں ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ۔

