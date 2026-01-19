صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسی 88 نظر انداز، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے

  • فیصل آباد
یوسی 88 نظر انداز، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)صاف ستھراپنجاب کے افسروں سمیت سپر وائزر میٹ اور عملہ نے یو سی 88 کو نظر انداز کر دیا گھروں کے باہر گلیوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔

ستھراپنجاب کے افسروں کو کئی بار نشاندہی کروائی گئی لیکن کوئی عملدرآمد نہیں ہو سکاجس پر یو سی 88 میں شامل محلہ احمد نگر، حسین آباد، مرضی پورہ ،ایم پی اے روڈ سمیت دیگر علاقہ مکینوں کا پارہ ہائی ہو گیا ۔انکا کہنا تھا کہ یو سی 88 کو مزید نظر انداز کیا گیا تو ہم سراپا احتجاج بن جائیں گے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر جھنگ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر کا سپر ایشیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ

حافظ آباد:گیپکو کی ممکنہ نجکاری کیخلاف ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال جاری

گجرات:ایک ہفتے میں سبزی منڈی کا سیوریج بحال کرنے کا حکم

چودھری پر ویز الٰہی سے ابراہیم نجیب چیمہ اور ابوذرڈار کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر