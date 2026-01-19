صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکول سسٹم کے زیرِ اہتمام ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کا انعقاد

  • فیصل آباد
نجی سکول سسٹم کے زیرِ اہتمام ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کا انعقاد

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم کے زیرِ اہتمام اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے مؤثر ٹیچر زٹریننگ پروگرام منعقد کیا گیا، ادارے سے وابستہ اساتذہ نے بھرپور شرکت کی۔

تدریسی عمل کو مزید بہتر بنانے ، جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ طریقہ تدریس اور طلبہ کی تربیت پر رہنمائی فراہم کی گئی۔ میڈم نادرہ نے خطاب میں کہا جدید دور میں اساتذہ کو نئے تعلیمی رجحانات اور تدریسی مہارتوں سے آگاہ رہنا ناگزیر ہے ۔ شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم اپنے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کو اولین ترجیح دیتا ہے تاکہ طلبہ کو معیاری اور مثبت تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔شرکا نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہا اور آئندہ بھی اس طرح کے تربیتی سیشنز کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر