صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر سید محمد غوث شاہ کے 146ویں سالانہ عرس مبارک کا انعقاد

  • فیصل آباد
پیر سید محمد غوث شاہ کے 146ویں سالانہ عرس مبارک کا انعقاد

بھوانہ (نمائندہ دنیا )پیر سید محمد غوث شاہ المعروف پیر سوہنا شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے 146ویں سالانہ عرس مبارک کا دو روزہ انعقاد دربار غوثیہ عباسیہ شریف، آستانہ سادات کرام گیلانیہ گنجیال شریف، قائد آباد ضلع خوشاب میں کیا گیا۔

اس موقع پر خصوصی شرکت پیر طریقت و رہبر شریعت آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ کائنات حضور پیر زادہ سید محمد عطاء اللہ احمد شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ عباسیہ شریف گنجیال شریف نے کی، جبکہ خطاب و شان پیر زادہ سید محمد غوث الحسن محبتی گیلانی اور پیر زادہ سید شاہ محمد مستغیث الحسن علی گیلانی نے بھی شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس