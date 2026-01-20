پیر سید محمد غوث شاہ کے 146ویں سالانہ عرس مبارک کا انعقاد فیصل آباد 20 جنوری ، 2026

بھوانہ (نمائندہ دنیا )پیر سید محمد غوث شاہ المعروف پیر سوہنا شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے 146ویں سالانہ عرس مبارک کا دو روزہ انعقاد دربار غوثیہ عباسیہ شریف، آستانہ سادات کرام گیلانیہ گنجیال شریف، قائد آباد ضلع خوشاب میں کیا گیا۔

اس موقع پر خصوصی شرکت پیر طریقت و رہبر شریعت آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ کائنات حضور پیر زادہ سید محمد عطاء اللہ احمد شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ عباسیہ شریف گنجیال شریف نے کی، جبکہ خطاب و شان پیر زادہ سید محمد غوث الحسن محبتی گیلانی اور پیر زادہ سید شاہ محمد مستغیث الحسن علی گیلانی نے بھی شرکت کی۔