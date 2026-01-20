صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ ایم پی اے رضا شاہد وسیر کا کراچی سانحہ پر اظہارِ افسوس

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ سابقہ ایم پی اے رضا شاہد وسیر کا کراچی سانحہ پر اظہارِ افسوس۔سابقہ ایم پی اے اور سی ای او شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم رضا شاہد وسیر نے کراچی میں پیش آنیوالے افسوسناک سانحہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔

