سابقہ ایم پی اے رضا شاہد وسیر کا کراچی سانحہ پر اظہارِ افسوس
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ سابقہ ایم پی اے رضا شاہد وسیر کا کراچی سانحہ پر اظہارِ افسوس۔سابقہ ایم پی اے اور سی ای او شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم رضا شاہد وسیر نے کراچی میں پیش آنیوالے افسوسناک سانحہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔
