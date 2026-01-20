ٹھیکریوالا:مدعی مقدمہ 7ماہ سے انصاف کیلئے دربدر
پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ٹھیکریوالا کی مبینہ نااہلی کے باعث ایک مدعی مقدمہ گزشتہ سات ماہ سے انصاف کے حصول کے لیے دربدر پھرنے پر مجبور ہے ۔
مدعی مقدمہ محمد ارشد ولد ولی محمد، سکنہ 250 رب، نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے خلاف درج مقدمہ میں نامزد ملزم عبدالحمن اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، حالانکہ واقعہ کو سات ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا ہے ۔محمد ارشد کا کہنا ہے کہ وہ متعدد بار تھانہ ٹھیکریوالا گیا مگر پولیس ملزم کی گرفتاری میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ ان کے مطابق ملزم بااثر ہے اور پولیس کی مبینہ چشم پوشی کی وجہ سے کھلے عام گھوم رہا ہے ، جس سے مدعی اور اس کے اہل خانہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔مدعی مقدمہ نے اعلیٰ پولیس حکام اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے ، ملزم عبدالحمن کو گرفتار کیا جائے اور غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔