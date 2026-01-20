صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:اہم سڑکیں کھنڈرات ، کاروبار اور شہری متاثر

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )شہر کی اہم سڑکیں، بشمول کالج روڈ اور ڈاور روڈ، ٹوٹ پھوٹ اور بدحالی کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں، جس سے شہریوں اور کاروباری افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

کالج روڈ اور ڈاور روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ کر ناقابل استعمال ہو چکی ہیں، جس کے باعث ان سڑکوں پر قائم کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور شہریوں کے لیے سفر کرنا بھی عذاب بن گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان سڑکوں پر اہم دوکانیں اور کاروبار موجود ہیں، مگر تاجروں کو مناسب سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور مقامی ایم این اے و ایم پی اے سے فوری اقدامات اور سڑکوں کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کاروبار اور شہری زندگی متاثر نہ ہوں۔

 

