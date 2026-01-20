صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی واسا کی اولین ترجیح :سلیمان شجاع

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )منیجنگ ڈائریکٹر واسا سلیمان شجاع نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی واسا کی اولین ترجیح ہے ۔

 شہر کے تمام علاقوں کو بلا تعطل صاف پانی فراہم کرنے ، سیوریج نظام کی بہتری اور نکاسی آب کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پرانی اور خستہ حال واٹر سپلائی و سیوریج لائنوں کی مرحلہ وار مرمت اور تبدیلی کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے ۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم کو فعال بنایا گیا ہے اور فیلڈ سٹاف کو متحرک انداز میں کام کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

 

