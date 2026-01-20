صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ، لو گوں سے مسائل سنے

  • فیصل آباد
ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ، لو گوں سے مسائل سنے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرنے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے لوگوں کے مسائل سننے کیلئے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا

ڈی پی او نے کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل کو سنا اور فوری دادرسی کیلئے احکامات جاری کئے ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل کو لوگوں کی دادرسی یقینی بنا کر فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اس حوالے سے ڈی پی او ڈاکٹرنوید عاطف کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل حل کرنے کیلئے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔

 

