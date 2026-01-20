جڑانوالہ:سٹیڈیم روڈ کی ابتر حالت شہریوں،طلبہ کیلئے خطرہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ سٹیڈیم روڈ کی خراب حالت شہریوں اور طلبہ کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گئی ہے ۔
سٹیڈیم روڈ پر گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج اور اسپیشل ایجوکیشن اسکول قائم ہیں، جہاں روزانہ سینکڑوں طلبہ و والدین کا آنا جانا ہوتا ہے ۔ سیوریج پائپ لائن بچھانے کے بعد سڑک کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے ، جس کے باعث تعلیمی اداروں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے ۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سڑک پر مٹی اور گڑھوں کی بھرمار کی وجہ سے اسکول وینز اور رکشے بار بار دھنستے ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر اور حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں نے تجویز دی کہ اگر فوری طور پر پتھر ڈال کر کھاکہ بچھا دیا جائے تو وقتی طور پر صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے ۔محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے ، جس کے باعث خدشہ ہے کہ سڑک مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور دلدل کا منظر پیش کرے گی، جس سے طلبہ، والدین اور عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ سٹیڈیم روڈ کی فوری بحالی کے لیے ہنگامی اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور شہریوں کو سہولت میسر ہو۔