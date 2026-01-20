نمایاں شخصیات کے اعزاز میں پرائیڈ آف سمندری ایوارڈ شو
سمندری (نمائندہ دنیا )مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کے اعزاز میں پرائیڈ آف سمندری ایوارڈ شو نجی میرج ہال میں منعقد ہوا۔رکن صوبائی اسمبلی راؤ کاشف رحیم خاں ایڈووکیٹ اور اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج سمیت معززین نے ایوارڈ تقسیم کیے ۔
مقررین اور میزبان ٹیم نے کہا کہ ایوارڈ شو کا مقصد شہر کا نام روشن کرنے والی شخصیات کی حوصلہ افزائی اور ان کے کام کو سراہنا ہے ۔شہریوں نے ایوارڈ شو کے انعقاد پر معززین سید مطاع رسول، رانا اشرف رضا، میاں نوید، پروفیسر مدثر مجید اور مبشر اقبال گجر کو خراج تحسین پیش کیا۔