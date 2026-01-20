صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمایاں شخصیات کے اعزاز میں پرائیڈ آف سمندری ایوارڈ شو

  • فیصل آباد
نمایاں شخصیات کے اعزاز میں پرائیڈ آف سمندری ایوارڈ شو

سمندری (نمائندہ دنیا )مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کے اعزاز میں پرائیڈ آف سمندری ایوارڈ شو نجی میرج ہال میں منعقد ہوا۔رکن صوبائی اسمبلی راؤ کاشف رحیم خاں ایڈووکیٹ اور اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج سمیت معززین نے ایوارڈ تقسیم کیے ۔

مقررین اور میزبان ٹیم نے کہا کہ ایوارڈ شو کا مقصد شہر کا نام روشن کرنے والی شخصیات کی حوصلہ افزائی اور ان کے کام کو سراہنا ہے ۔شہریوں نے ایوارڈ شو کے انعقاد پر معززین سید مطاع رسول، رانا اشرف رضا، میاں نوید، پروفیسر مدثر مجید اور مبشر اقبال گجر کو خراج تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس