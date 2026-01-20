صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :سرکاری نیلامیوں میں رکاوٹیں اور شہری تحفظات

  • فیصل آباد
ٹو بہ :سرکاری نیلامیوں میں رکاوٹیں اور شہری تحفظات

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ذرائع کے مطابق مختلف سرکاری ٹھیکوں کی نیلامی میں بے جا رکاوٹیں شہریوں اور ٹھیکیداروں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔

نیلامی کے اشتہارات جاری ہونے کے باوجود عملی طور پر بولیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا۔ تکنیکی خامیوں، فائلوں کی عدم دستیابی یا اعلیٰ حکام کی منظوری نہ ہونے جیسے بہانوں سے بولیاں کینسل کر دی جاتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیلامی کے عمل کی شفاف تحقیقات کی جائیں، بولیوں کو بلاوجہ منسوخ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور محکموں کا آڈٹ کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس