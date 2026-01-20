ٹو بہ :سرکاری نیلامیوں میں رکاوٹیں اور شہری تحفظات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ذرائع کے مطابق مختلف سرکاری ٹھیکوں کی نیلامی میں بے جا رکاوٹیں شہریوں اور ٹھیکیداروں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔
نیلامی کے اشتہارات جاری ہونے کے باوجود عملی طور پر بولیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا۔ تکنیکی خامیوں، فائلوں کی عدم دستیابی یا اعلیٰ حکام کی منظوری نہ ہونے جیسے بہانوں سے بولیاں کینسل کر دی جاتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیلامی کے عمل کی شفاف تحقیقات کی جائیں، بولیوں کو بلاوجہ منسوخ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور محکموں کا آڈٹ کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔