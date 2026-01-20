صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیانہ : آئی ٹی سنٹر ،فنی مہارت کے مراکز قائم ہو نگے :اسفند یار

  • فیصل آباد
بچیانہ( نمائندہ دنیا )وزیر اعظم نوجوان پروگرام کے نمائندہ خصوصی اسفند یار نصیرنے کہا ہے کہ نوجوانوں کو آئی ٹی اور فنی مہارتوں سے لیس کر کے باعزت روزگار فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے ۔

بچیانہ میں آئی ٹی سنٹر اور فنی مہارت کے مراکز قائم کئے جائیں گے ۔ انہوں نے گذشتہ روز بچیانہ کے دورہ کے دوران معروف سماجی شخصیات ملک غلام مجتبیٰ اور ملک وقاص مجتبیٰ سمیت دیگر سوشل ورکرز سے اہم ملاقات کی۔ اسفند یار نصیر نے کہا کہ وفاقی حکومت نوجوان نسل کو آئی ٹی اور دیگر جدید ہنر سکھانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔

 

