سمندری: قومی اسمبلی کے رکن کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات
سمندری (نمائندہ دنیا )رکن قومی اسمبلی و چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چودھری شہباز بابر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے اور قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کے نواسے جنید صفدر کی شادی میں شرکت کی۔اس موقع پر انہوں نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، کیپٹن صفدر اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔
