صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری: قومی اسمبلی کے رکن کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات

  • فیصل آباد
سمندری: قومی اسمبلی کے رکن کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات

سمندری (نمائندہ دنیا )رکن قومی اسمبلی و چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چودھری شہباز بابر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے اور قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کے نواسے جنید صفدر کی شادی میں شرکت کی۔اس موقع پر انہوں نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، کیپٹن صفدر اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔

رکن قومی اسمبلی و چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چودھری شہباز بابر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے اور قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کے نواسے جنید صفدر کی شادی میں شرکت کی۔اس موقع پر انہوں نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، کیپٹن صفدر اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس