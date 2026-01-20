صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرآن پاک پر عمل اور سیرت نبوی ؐ پر عمل کی ضرورت ہے : علما کرام

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )علما کرام نے کہا ہے کہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے ۔

قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ۔یہ باتیں انہوں نے ختم نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر میں ختم نبوت تربیتی ورکشاپ کے دوران کیں۔ علمانے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے اور امت مسلمہ اگر صحیح معنوں میں قرآن کو اپنا دستورِ حیات بنائے تو اللہ تعالیٰ اسے رفعت و بلندی سے سرفراز فرمائے گا۔علماء نے زور دیا کہ قرآن کی تلاوت میں مخارج کی درست ادائیگی ضروری ہے اور بچوں کو سلام میں پہل کرنے ، بڑوں کا ادب و احترام کرنے ، جھوٹ سے گریز اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی تربیت دی جائے ۔ انہوں نے والدین اور اساتذہ کے احترام کی بھی تاکید کی۔

