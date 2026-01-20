ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے 20جونیئر کلر کوں کی ترقی
فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد نے 11ویں سکیل میں 20 جونیئر کلرکوں کی ترقی کے احکامات جاری کر دیے ۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم نے محکمہ تعلیم کی پروموشن پالیسی اور قانونی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سکیل 1 سے سکیل 8 میں خدمات انجام دینے والے اہل ملازمین میں سے 20 افراد کو بطور جونیئر کلرک ترقی دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے اِن سروس کوٹہ کے تحت امیدواروں کی تعلیمی قابلیت، سروس کارکردگی، کمپیوٹر ٹائپنگ، پروفیشینسی ٹیسٹ، سالانہ خفیہ رپورٹس اور دیگر متعلقہ ریکارڈ کی مکمل سکروٹنی کے بعد میرٹ پر سفارشات مرتب کیں۔اِن سروس پروموشن کیلئے سکیل 1 تا 8 کے 257 ملازمین نے درخواستیں جمع کرائیں، جن میں سے 54 غیر حاضر رہے جبکہ 203 ملازمین نے ٹیسٹ اور انٹرویو میں شرکت کی۔ ان میں سے 152 امیدوار ناکام قرار پائے جبکہ 51 امیدوار کمپیوٹر ٹائپنگ اور پروفیشنل ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے ۔ حتمی مرحلے میں سروس سنیارٹی اور میرٹ کی بنیاد پر 20 ملازمین کو ترقی کے لیے منتخب کیا گیا۔