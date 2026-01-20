صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل پلازہ میں آتشزدگی سندھ حکومت کی غفلت ہے : چودھری شفیق احمد

  • فیصل آباد
گل پلازہ میں آتشزدگی سندھ حکومت کی غفلت ہے : چودھری شفیق احمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے گل پلازہ کراچی میں آتشزدگی سے جاں بحق اورجھلسنے کے واقع کوسندھ حکومت کی غفلت قرار دیااورکہاکہ 70 سے زائد افراد کے لاپتہ ہوناایک سوالیہ نشان ہے -

انہوں نے جاں بحق افرادکے خاندان سے ہمدردی کااظہارمرحومین کے لیے دعامغفرت اور زخمیوں کی جلدصحت یابی کی دعا بھی کی ہے ۔ان کا کہنا تھاکہ انسانی جانوں کاازالہ تو ممکن نہیں تاہم لواحقین کی مالی امداد کے ساتھ ان کے کاروبارکے نقصان کاازالہ ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس