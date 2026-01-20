گل پلازہ میں آتشزدگی سندھ حکومت کی غفلت ہے : چودھری شفیق احمد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے گل پلازہ کراچی میں آتشزدگی سے جاں بحق اورجھلسنے کے واقع کوسندھ حکومت کی غفلت قرار دیااورکہاکہ 70 سے زائد افراد کے لاپتہ ہوناایک سوالیہ نشان ہے -
انہوں نے جاں بحق افرادکے خاندان سے ہمدردی کااظہارمرحومین کے لیے دعامغفرت اور زخمیوں کی جلدصحت یابی کی دعا بھی کی ہے ۔ان کا کہنا تھاکہ انسانی جانوں کاازالہ تو ممکن نہیں تاہم لواحقین کی مالی امداد کے ساتھ ان کے کاروبارکے نقصان کاازالہ ضروری ہے ۔