گل پلازہ واقعہ حادثہ نہیں قتل ہے :آفتاب عظیم بخاری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری نے کراچی میں گل پلازہ کے سانحہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک جان لیوا قتل ہے ،
جس کے مجرم وہ ادارے اور حکومتیں ہیں جو ہر سانحے کے بعد صرف کمیٹیاں بناتے اور فائلوں میں دبے جانوں پر سیاست کرتی ہیں۔ آفتاب عظیم نے کہا کہ گل پلازہ کی آگ نے محض ایک عمارت کو نہیں جلایا بلکہ حکمرانوں کے جھوٹے دعوے ، کاغذی قوانین اور بے حس نظام کو بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آگ کیسے لگی، فائر سیفٹی کہاں تھی، ایمرجنسی راستے کیوں بند تھے اور اجازت نامے کس نے دیے اور کس قیمت پر؟انہوں نے کہا کہ شعلے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے چاہیے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہاں بیٹھے لوگ جاگے ہوتے تو مزدور، ملازم اور غریب کو زندہ جلنے کے لیے نہ چھوڑا جاتا۔