کمشنر سے بار کے وفد کی ملاقات، مسائل کے حل کی یقین دہانی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔
وفد کی قیادت صدر بار میاں طارق محمود کر رہے تھے ، جبکہ جنرل سیکرٹری کلیم اللہ گل، نائب صدر رانا راشد علی اور دیگر ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے ۔کمشنر نے کہا کہ مظلوم کو انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کے قیام میں وکلاء کا کردار نہایت اہم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل انتظامیہ وکلا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔کمشنر نے کہا کہ وکلاچیمبرز کے قیام کیلئے حکومت پنجاب سے رابطہ کیا جائے گا، جبکہ ضلع کچہری کو باہمی تعاون سے صاف ستھرا بنا کر ماڈل کچہری میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے پارکنگ کے مسائل کے حل کیلئے بھی مؤثر اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔کمشنر فیصل آباد نے ضلع کچہری میں گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے بارش کے دوران پانی سڑکوں پر جمع نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بیرون چنیوٹ بازار پارکنگ پلازہ میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کی جانب سے تعمیر کیا جائے گا۔انہوں نے بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نشاندہی کیے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔