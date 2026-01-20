بلدیاتی قانون پر جماعت اسلامی کا ریفرنڈم ، ووٹوں کی گنتی مکمل
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پنجاب بلدیاتی قانون پر عوامی ردعمل جاننے کے لیے جماعت اسلامی کے زیرِ اہتمام ملک گیر ریفرنڈم میں ڈالے گئے ووٹوں کی رائے شماری مکمل کر لی گئی۔
ضلعی ریفرنڈم کمشنر رانا سکندر اعظم نے ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزماں بٹ کے ہمراہ المرکز الاسلامی، چنیوٹ بازار میں ضلع بھر سے موصول ہونے والے بیلٹ باکسز کھول کر ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل کیا۔اعلان کیا گیا ہے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن 21 جنوری کو منصورہ میں پریس کانفرنس کے ذریعے ریفرنڈم کے نتائج اور تحریک کے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے ۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا سکندر اعظم نے کہا کہ ریفرنڈم کے انعقاد کے لیے مرکزی، صوبائی اور ضلعی سطح پر آزاد ریفرنڈم کمیشن تشکیل دئیے گئے تھے ۔ اس شفاف اور آزاد ریفرنڈم میں ملک بھر سے کروڑوں مرد و خواتین اور معاشرے کے تمام طبقات نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام کے خلاف منعقدہ یہ ریفرنڈم عوامی شعور، جمہوری حقِ رائے دہی اور عوامی جذبات کا مؤثر ترجمان ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ بلدیاتی نظام آئینی تقاضوں اور عوامی توقعات پر پورا نہیں اترتا۔