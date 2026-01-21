اشتہاری ملزم گرفتاری سے فرار، ساتھی گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم نعمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، لیکن وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔پولیس نے اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں اس کے ساتھی رزاق کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
