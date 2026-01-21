صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری ملزم گرفتاری سے فرار، ساتھی گرفتار

  • فیصل آباد
اشتہاری ملزم گرفتاری سے فرار، ساتھی گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم نعمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، لیکن وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔پولیس نے اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں اس کے ساتھی رزاق کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

 تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم نعمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، لیکن وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔پولیس نے اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں اس کے ساتھی رزاق کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ، مشینری ، آلات کی کمی ، آؤٹ سورس کرنیکا منصوبہ فلاپ ہونے لگا

صہیب برتھ،ذیشان عاشق کا نوازشریف کارڈیالوجی ہسپتال کا دورہ

آر پی او کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس

پیپلز پارٹی میں شمولیت، وسیم افضل گوندل کی پرویز اشرف سے ملاقات

ہیڈ ماسٹر ہائی سکول شاہپور محمد یعقوب ریٹائرڈ ہو گئے ،الوداعی تقریب کا اہتمام

6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر