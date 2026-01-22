بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن، مزید 26 ملزم پکڑے گئے
فیصل آباد (نیوز رپورٹر) فیسکو ریجن کے آٹھ اضلاع میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
چیف ایگزیکٹو فیسکو انجینئر محمد عامر کی قیادت میں ریجن کے چھ آپریشن سرکلز میں بجلی چوری کے خلاف کارروائیوں کے دوران گزشتہ روز مزید 26 بجلی چور پکڑے گئے ، جن پر مجموعی طور پر 28 ہزار سے زائد ڈی ٹیکشن یونٹس اور 8 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔فیسکو حکام کے مطابق گرفتار بجلی چوروں کے میٹرز اور دیگر فیسکو تنصیبات موقع سے اتار لی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریجن میں بجلی چوری کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی اپنائی گئی ہے اور بلاامتیاز بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو فیسکو انجینئر محمد عامر نے کہا کہ بجلی چوری ایک قومی جرم ہے ، جسے جڑ سے اکھاڑنا نہایت ضروری ہے ۔