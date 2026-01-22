پروفیسر پیر سید منظور آصف طاہر بادشاہ الگیلانی کا دوسرا سالانہ ختم شریف5 فروری کو ہو گا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) مُحسن چورہ شریف پروفیسر پیر سید منظور آصف طاہر بادشاہ الگیلانیؒ کا دوسرا سالانہ ختم شریف دارالنور کوٹھی شریف نزد عائشہ پارک شیخوپورہ میں 5 فروری 2026ء بروز جمعرات منعقد ہوگا۔
تقریب میں سالارسلسلہ نقشبند وارثِ مسندِ حقیقت پیر سید علی طاہر بادشاہ الگیلانی سجادہ نشین مرکزی درگاہِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوریہ چورہ شریف صدارت و خطاب فرمائیں گے ۔ تمام یارانِ طریقت کو شرکت کی استدعا کی گئی ہے ۔