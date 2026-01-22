صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) مُحسن چورہ شریف پروفیسر پیر سید منظور آصف طاہر بادشاہ الگیلانیؒ کا دوسرا سالانہ ختم شریف دارالنور کوٹھی شریف نزد عائشہ پارک شیخوپورہ میں 5 فروری 2026ء بروز جمعرات منعقد ہوگا۔

تقریب میں سالارسلسلہ نقشبند وارثِ مسندِ حقیقت پیر سید علی طاہر بادشاہ الگیلانی سجادہ نشین مرکزی درگاہِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوریہ چورہ شریف صدارت و خطاب فرمائیں گے ۔ تمام یارانِ طریقت کو شرکت کی استدعا کی گئی ہے ۔

 

