ستھرا پنجاب کے دعوے ٹھس، یوسی 144 میں کچرے کے ڈھیر
پینسرہ (نمائندہ دنیا) حکومتِ پنجاب کے ستھرا پنجاب منصوبے کے دعوے یونین کونسل 144 میں عملی طور پر ناکام ثابت ہوئے ، جہاں مختلف آبادیوں میں صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی ہے اور شہری سراپا احتجاج ہیں۔
چک نمبر 245 ر ب عباس پور، آبادی سید والا میں ایک ماہ سے صفائی عملہ نہیں پہنچا، جس کے باعث گلیوں اور سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ تعفن اور گندگی کے باعث مکھیوں اور مچھروں کی بھرمار کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔اسی طرح چک نمبر 241 ر ب چینچل والا، جناح آبادی میں پندرہ روز سے گھروں کے باہر کوڑے کے تھیلے جمع ہیں، جو بدبو اور تعفن کا سبب بن چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر صفائی عملہ تعینات کیا جائے ، کچرا اٹھایا جائے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ عوامی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔