پی ایل آر اے سسٹم اپڈیٹ نہ ہونے سے شہری مشکلات کا شکار

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چیئرمین پنجاب لینڈ ریونیو اینڈ ہاؤسنگ کمیٹی لاہورملک اسامہ سعید اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔

پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی (PLRA) کا سسٹم اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں سائلین شدید مشکلات کا شکار ہیں اور متعدد رجسٹریاں تعطل کا شکار ہیں، جس کے باعث عوام کو روزمرہ زندگی میں دشواریوں کا سامنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ‘‘ناجانے کس ارسطو نے قبر سے نکل کر سسٹم اپڈیٹ کرنا ہے ’’، تمام سسٹمز قانون، عوام کی فلاح و آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے اور عوام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے ۔

 

