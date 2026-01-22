شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم سول ہسپتال میں تفسیر نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اس دوران رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان نے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔
ہسپتال آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم سول ہسپتال میں تفسیر نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اس دوران رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان نے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔