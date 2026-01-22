صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم سول ہسپتال میں تفسیر نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اس دوران رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان نے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔

