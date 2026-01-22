صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ کراچی:جمعیت اہلحدیث کامتاثرین سے تعاون کا مطالبہ

  فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی نے کراچی کے علاقے گل پلازہ میں آتشزدگی کے باعث 30 افراد کے جاں بحق اور 75 افراد کے ملبے تلے دب کر لاپتہ ہونے پر گہرے رنج و غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے ۔

علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسے واقعات آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ حکومت اور پلازہ مالکان مستقل بنیادوں پر مؤثر اقدامات نہیں کرتے ۔ انہوں نے گل پلازہ سانحہ کو دلخراش اور المناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ درجنوں قیمتی جانوں کا ضیاع ناقابل تلافی ہے ، تاہم حکومت کو فوری طور پر متاثرین کی مالی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان جانی و مالی نقصان پر متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے ۔

 

