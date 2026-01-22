آئندہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی منصوبہ بندی کی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ڈویژن کے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو آئندہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز سابقہ خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے آئندہ سیلاب کے ممکنہ اثرات کم کرنے کے لیے نئے ترقیاتی منصوبے تجویز کریں۔کمشنر فیصل آباد نے ہدایت کی کہ اس ضمن میں تین روز کے اندر درکار ترقیاتی منصوبے تیار کر کے کمشنر آفس بھجوائے جائیں تاکہ حکومت پنجاب کو فنڈز کے حصول کے لیے تحریر کیا جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ سال کے سیلابی تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے سڑکوں، آبپاشی، زراعت اور ریسکیو 1122 سے متعلق منصوبے تجویز کیے جائیں تاکہ آئندہ سیزن میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے ۔انہوں نے بتایا کہ سال 2025 میں شدید نوعیت کا سیلاب آیا تھا، جس کے بعد متاثرین کی بحالی اور آبادکاری میں تقریباً چھ ماہ کا وقت لگا۔