نواں لاہور میں اغوا ہونے والا 9 سالہ بچہ برآمد نہ ہو سکا
نواں لاہور (نمائندہ دنیا )دو روز قبل اغوا ہونے والا 9 سالہ بچہ تاحال بازیاب نہیں ہو سکا۔ چک نمبر 339 ج ب کے مجاہد اقبال نے تھانہ نواں لاہور میں مقدمہ درج کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ۔۔۔
ان کا بیٹا ابوبکر گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ گاؤں کے ذوالقرنین رضا اور اس کا بھائی اقبال، دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ آئے اور بچے کو زبردستی اغواء کر کے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مغوی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ، تاہم تاحال کسی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔