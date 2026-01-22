چنیوٹ: لاہور روڈ حادثہ زخمی بچی ہسپتال میں دم توڑ گئی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)لاہور روڈ جھانب قبرستان کے قریب گذشتہ روز پیش آنے والے شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والی ایک بچی نور فاطمہ (15 سال) الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں دم توڑ گئی، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی ہے ۔
حادثے میں پہلے موٹر سائیکل سوار محمد علی (50 سال) اور رکشہ ڈرائیور گلزار احمد (47 سال) موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے ، جبکہ ایک بچہ محمد امین (18 سال) ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے ۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 چنیوٹ کی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچیں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ مقامی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں حادثے کی مزید تحقیقات میں مصروف ہیں۔