نیو سبز منڈی کے علاقے میں سرکاری نرخوں پر آٹے کی قلت
پینسرہ (نمائندہ دنیا )نیو سبز منڈی اور اس کے گرد و نواح میں سرکاری نرخوں پر آٹا نایاب ہو گیا ہے ،
جس کے باعث شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق اوپن مارکیٹ میں آٹا سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے ، جبکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مؤثر نگرانی کا فقدان ہے ۔دکانداروں نے بتایا کہ نیو سبز منڈی کے گرد و نواح میں صرف پانچ کے قریب کریانہ پوائنٹس ہیں جہاں ملوں کی جانب سے فی دکان صرف بیس بیس تھیلے فراہم کیے جاتے ہیں، جو علاقے کی ضرورت کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں درجنوں تھیلوں کے واوچرز پر دستخط کروائے جاتے ہیں،
لیکن عملی طور پر اتنی مقدار فراہم نہیں کی جاتی۔مزید انکشاف کیا گیا کہ آٹا مل مالکان سرکاری کوٹہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ سینکڑوں تھیلوں کی فراہمی ظاہر (شو) کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایک سو تھیلے بھی روزانہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں کیے جاتے ۔ اس مبینہ بے ضابطگی کی وجہ سے سرکاری آٹا عام صارف کی پہنچ سے باہر ہے اور بلیک مارکیٹنگ فروغ پا رہی ہے ۔شہریوں اور تاجر تنظیموں نے ضلعی انتظامیہ اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی سپلائی چین کی فوری جانچ پڑتال کی جائے ، واوچرز اور اصل فراہمی کا آڈٹ کیا جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے ۔