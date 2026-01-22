ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی کرینگے :ایم ڈی واسا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے خبردار کیا ہے کہ فلاح و بہبود کی ترقیاتی سکیموں کی بروقت تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، جبکہ جاری منصوبوں میں کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔وہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ۔
انہوں نے کہا کہ ملت روڈ اور میاں پنڈ میں جاری سیوریج کی ترقیاتی سکیمیں علاقہ مکینوں کو سیوریج آپریشنز میں نمایاں ریلیف فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھیں، لہٰذا تعمیراتی کاموں کی رفتار میں مزید اضافہ کر کے انہیں جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔ایم ڈی واسا نے مزید ہدایت کی کہ کنسلٹنٹ ایجنسی ترقیاتی سکیموں کے مسلسل دورے کرے اور تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے میٹریل کے معیار اور طے شدہ سپیسیفکیشنز کی سخت مانیٹرنگ کو یقینی بنائے تاکہ فنڈز کے استعمال میں مکمل شفافیت برقرار رہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی سکیموں کی تکمیل سے شہریوں کے سیوریج سے متعلق دیرینہ مسائل حل ہوں گے اور نکاسیٔ آب کی معیاری سروسز کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ شہریوں کو پانی کی فراہمی اور نکاسیٔ آب کی پائیدار سہولیات مہیا کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔