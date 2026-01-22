صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو سر باز ڈرائیور کو نشہ آوار چیز کھلا کر ڈالہ، نقدی لے گئے

  • فیصل آباد
نو سر باز ڈرائیور کو نشہ آوار چیز کھلا کر ڈالہ، نقدی لے گئے

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)نو سر باز ڈرائیور کو نشہ آوار چیز کھلا کر ڈالہ،40 ہزار نقدی اور ضروری کاغذات لے اڑے ،

مقدمہ درج کر لیا گیا ۔چک 241 ر ب چینچل سنگھ والا کے رہائشی محمد یٰسین کو دو روز قبل نیو سبزی منڈی جھنگ روڈ سدھار سے دو نوسرباز کھرڑیانوالہ سے گھریلو سامان لوڈ کرنے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئے جہاں پہنچ کر نو سربازوں نے قریبی ہوٹل سے چائے پینے کے بہانے ڈرائیور کو نشہ آوار چیز کھلا دی جس کے چند منٹوں کے بعد اس کی حالت غیر ہونے ہو گئی جس کے بعد ملزمان نے اسے لوٹ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن