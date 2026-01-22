صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوورسیز پاکستانی کی ولیمہ تقریب قوالیاں اور صوفیانہ کلام پیش کیا گیا

  • فیصل آباد
سمندری (نمائندہ دنیا) اوورسیز پاکستانی چودھری غلام مصطفیٰ سعید کی دعوت ولیمہ کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔

 تقریب میں سٹیج و ٹی وی اداکار ظفری خاں، پنجابی شاعر بابا غلام حسین قادری، راؤ عاقب رحیم خاں، چودھری اسلم کایلوں، چودھری دانش منیر، چودھری ثاقب جٹ، حاجی محمد سعید، میاں رضوان، ڈاکٹر سعید زاہدی، احتشام زاہدی، عرفان ادریس بٹ، سلیمان لیاقت بٹ سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔اس موقع پر سنگر تحسین سکینہ نے قوالیاں اور صوفیانہ کلام پیش کر کے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔

 

