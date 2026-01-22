ستھرا پنجاب مہم: ڈور ٹو ڈور کوڑا کلیکشن یقینی بنانے کی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں ڈور ٹو ڈور کوڑا کلیکشن کو یقینی بنائیں تاکہ عوامی اعتماد میں مزید اضافہ ہو۔
انہوں نے ستھرا پنجاب مہم پر عملدرآمد کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ شہری علاقوں میں صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے جبکہ دیہی علاقوں میں بھی یکساں توجہ دی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پائلٹ پراجیکٹ ہے ، لہٰذا صفائی ستھرائی کے نظام میں واضح بہتری اور جدت نظر آنی چاہیے ۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنی تحصیلوں میں ستھرا پنجاب مہم کی مکمل نگرانی جاری رکھیں اور ہفتہ وار پیش رفت سے آگاہ کریں۔انہوں نے واضح کیا کہ شاہرات پر کسی مقام پر کوڑا کرکٹ نظر نہیں آنا چاہیے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ایف ڈبلیو ایم ایس کے تحصیل منیجرز کو بھی مہم کی نگرانی باقاعدگی سے جاری رکھنے کی تاکید کی۔