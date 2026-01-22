عوام بااختیار، شفاف بلدیاتی نظام چاہتے ہیں :محبوب الزماں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ اور جنرل سیکرٹری یاسر اقبال کھارانے نے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف منعقدہ عوامی ریفرنڈم کے نتائج کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
عوام نے بڑی تعداد میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک بااختیار، شفاف اور جمہوری بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم میں عوام کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ شہری اپنے بنیادی جمہوری حقوق سے باخبر ہو چکے ہیں اور اب کسی بھی عوام دشمن قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عوام نے ووٹ کے ذریعے واضح پیغام دیا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے بغیر عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے ۔ یہ نتائج حکومت کے لیے ایک انتباہ ہیں کہ وہ عوامی رائے کا احترام کرے اور بلدیاتی ایکٹ میں ایسی بنیادی اصلاحات کرے جو حقیقی معنوں میں عوام کو بااختیار بنائیں۔پروفیسر محبوب الزماں بٹ اور یاسر اقبال کھارانے نے کہا کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہے ، اور اس بنیاد کو کمزور کر کے جمہوری استحکام ممکن نہیں۔