چنیوٹ: وزیر اعلیٰ کی ہدایت، علماء کرام میں اعزازیہ تقسیم
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات کے تحت ضلع میں علماء کرام میں اعزازیہ کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے ۔
اس سلسلے میں میونسپل کمیٹی ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام میں وظائف تقسیم کیے گئے ۔تقریب میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف، اور اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں اب تک آٹھ سو سے زائد علماء کرام میں اعزازیہ تقسیم کیا جا چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ اقدام علماء کو خودمختار بنانے اور انہیں عزت و احترام دینے کے لیے نہایت اہم ہے ۔ اس تقریب کا مقصد بھی علماء کرام کی خدمت اور ان کے کردار کو تسلیم کرنا ہے ۔