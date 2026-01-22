سندیلیانوالی: مریم نواز ہسپتال نے کام کا آغاز کر دیا
سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر )سندیلیانوالی میں مریم نواز ہسپتال نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا ہے ، جہاں شہریوں کو جدید طبی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔
ہسپتال میں مختلف شعبہ جات کے ماہر ڈاکٹرز تعینات ہیں، جن میں جنرل سرجن (FCPS)، گائناکالوجسٹ (FCPS)، ڈینٹل سرجن اور تجربہ کار میڈیکل آفیسرز (میل و فی میل) شامل ہیں، جو روزانہ مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ تربیت یافتہ پیرا میڈیکل سٹاف بھی مریضوں کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دے رہا ہے ۔مریم نواز ہسپتال میں فری چیک اپ کے علاوہ تمام ضروری ادویات بلا معاوضہ فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس بھی دستیاب ہے ۔ ہسپتال میں نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، ہرنیا، اپینڈکس اور بواسیر کے علاج و آپریشن کی سہولت بھی مفت فراہم کی جا رہی ہے ۔شہریوں نے علاقے میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک اہم عوامی اقدام قرار دیا ہے ۔