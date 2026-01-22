معراج النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جلسہ کا اہتمام
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)معراج النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جامعہ محمدی شریف میں شاہ ولی اﷲ مرکز مکالمہ،مجمع الارشادات الاسلامیہ کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ کا اہتمام کیا گیا جس میں صدارت کے فرائض مولانا محمد قمرالحق ضیائی سیالوی نے سر انجام دئیے ۔انہوں نے شب معراج کی فضیلت بیان کی اوردعائے خیر کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہوئی۔
