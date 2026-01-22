تاندلیانوالہ میں یونیورسٹی کیمپس کیلئے قرار داد ،مسائل کے حل کیلئے واز بلند کرتی رہوں گی: قدسیہ بتول ضیا
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا)پنجاب اسمبلی نے تاندلیانوالہ میں یونیورسٹی کیمپس کے قیام کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔
یہ قرارداد ایم پی اے قدسیہ بتول ضیاء، چیئرپرسن ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب کی جانب سے پیش کی گئی تھی ۔منظور شدہ قرارداد کے مطابق یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج تاندلیانوالہ کو اپنا کیمپس ڈکلیئر کرے اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن آرڈیننس 2002 کی شق 6 کے تحت اسے منسلک کر کے کلاسز کا آغاز کرے ۔سیاسی و سماجی حلقوں نے قرارداد کی منظوری پر ایم پی اے قدسیہ بتول ضیاء کا شکریہ ادا کیا اور اسے تاندلیانوالہ کے لیے تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ اس موقع پر ایم پی اے قدسیہ بتول ضیاء نے کہا کہ انہوں نے اپنے علاقے کی محرومیوں کے ازالے کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے ، انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی تاندلیانوالہ کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے اسمبلی میں آواز بلند کرتی رہیں گی۔