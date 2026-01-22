صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:ناجائز سپیڈ بریکر شہریوں کیلئے وبال جان

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار) شہر کے متعدد محلہ جات میں بننے والی سڑکوں پر جگہ جگہ بنائے گئے ناجائز سپیڈ بریکر شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گئے ہیں۔

طاہر آباد، مسلم کالونی اور چھنی کے علاقے میں شہری اکثر اپنے دروازوں کے سامنے بغیر اجازت سپیڈ بریکر بنا لیتے ہیں، جبکہ سکول کے بچے اور عوام کا کہنا ہے کہ رکشے والے بھی ان بریکرز سے تیزی سے گزرتے ہیں۔اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ سپیڈ بریکرز کا مقصد ٹریفک کے فلو کو کم کرنا اور حادثات کی روک تھام کرنا ہے ، خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سپیڈ بریکرز سرکاری اجازت کے ساتھ بنائے گئے یا کسی نے ذاتی طور پر لگا دئیے ۔شہری انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں واقعی سپیڈ بریکر کی ضرورت ہے ، وہاں پر بنائے جائیں اور ناجائز طور پر بنائے گئے سپیڈ بریکرز کو فوری طور پر ختم کروایا جائے تاکہ ٹریفک کے مسائل اور حادثات سے بچا جا سکے ۔

 

