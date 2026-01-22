نواں لاہور میں صاف ستھرا پنجاب پروگرام ناکام ہو گیا
نواں لاہور (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گاؤں میں گھروں کے باہر گوبھر کے ڈھیر اور غیر قانونی مویشیوں کے باڑے ختم کرنے کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔
چک نمبر 280 ج ب دگل کے قاسم رضا علی نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کو دی گئی تحریری درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بعض افراد کی جانب سے گوبھر کے ڈھیر لگائے گئے ہیں اور مویشیوں کے باڑے قائم کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی رہائشی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی انتظامیہ کو ہدایات جاری کیں، تاہم ابھی تک کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گھروں کے باہر گوبھر کی غلاظت اور غیر قانونی مویشیوں کے باڑے ختم کرائے جائیں تاکہ علاقہ صاف و صحت مند ہو اور شہریوں کو سکون سے سانس لینے کی سہولت میسر آ سکے ۔